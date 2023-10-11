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Genç yaşta kaybettiğimiz milli masa tenisci İsmail Eren Alıcı adının verildiği minikler ve yıldızlar En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası Konya’da başlıyor.

Çorum Belediyespor’dan yetişen ve bir çok şampiyonluklar kazanan İsmail Eren Alıcı geçtiğimiz aylarda yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetmişti. Genç sporcuyu unutmayan Masa Tenisi Federasyonu ismini bu zorlu şampiyonaya verdi. Şampiyonada ilimiden farklı kulüplerden 26 sporcu mücadele edecek.

13-15 Ekim tarinlerinde Konya Uluslararası Spor Salonu’nda yapılacak Yıldızlar ve Gençler En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonasında en iyi 16 sırayı alan sporcular milli takımda forma giymeye hak kazanacaklar.

Şampiyonada Çorum Belediyespor’dan Kafile Başkanı Mahmutcan Öztuna’nın yaptığı antrenör olarak Köksal Gül’ün görev yaptığı takımda spocular Muhammed Fatih Candan, Abdullah Gürbüz, Ali Aşnaz Gül, Arda Kekillioğlu. Abdurrahman Gürbüz, Sıla Gündeki, Buse Fidan, Ezel Arslan, Yasin Egemen İbiş ve Berat Özdemir kürsüye çıkmak için mücadele edecekler.

Gençlikspor, Arenaspor ve Spor İhtisasspor kulüpleri ise İdareci Derya Bilgili ve antrenörler Mesut Kuşgöz ile Sedef Kuşgöz yönetimindeki takımda ise Asude Tuba Şimşek, Yağmur Yeşil, Ege Polat, Halil İbrahim Zer, Aybüke Banu Şimşek, Yiğit Eymen Asıltürk, Atay Tuna Genel, Nazlı Şahan, Elif Duru Becer, Nehir Bolat, Ceylin Akdanalı, Elif Sare Akdanalı, Umut Baha Dursun ve Asya Erçen mücadele edecek.