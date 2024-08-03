İran’ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için tüm Türkiye’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tahran’da kaldığı ikamette İsrail’in gerçekleştirdiği suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Cuma namazının ardından tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da Akşemseddin Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazın ardından tüm şehitler için dua edildi.