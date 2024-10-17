Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin Amatar Spor’da Yılın EN’leri ödül döreninde yaptığı konuşmada sporculardan isimlerinin amatör olmasına karşın profesyonel ruhla mücadele etmelerini istedi.

Şahin konuşmasında kendilerine her alanda destek veren her zaman yanlarında olan Belediye Başkan’ı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında ‘Çorum’u amatör spor bazında çevre illerle kıyasladığımız zaman takdire şayan bir yerdeyiz. Tesislerimizle, imkanlarımızla, sporcularımızla, antrenörlerimizle Çorum’u layık olduğu yere götürme gayreti içindeyiz. İnşallah bu gayretimizi daha ilerilere taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. “İsmimiz amatör, ruhumuz profesyonel” sözünden yola çıkarak ruhuyla, bedeniyle, emeği ile bütün gayreti ile çalışan tüm antrenörlerimize ve kıymetli sporcularımıza teşekkür ediyorum.

Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilk gayemiz Çorum’a ve Çorum’un gencine hizmet etmek. Belediyemiz ile birlikte amacımız da Çorum’u spor şehri yapmaktır. Bunun içinde samimiyetle, gayretle ve çaba ile çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz.