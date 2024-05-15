Çorum Belediyespor Karatecileri İspanya yolcusu.

16-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın A Coruna şehrinde yapılacak olan WKF Karate 1 Youth Leagua müsabakalarında ülkemizi Çorum Belediyespor temsil edecek.

Çorum Belediyespor Karate antrenörü ve aynı zamanda il temsilcisi Samet Türe yönetimindeki takımda Kutay Tekin, Kerem Tuğra Yağlı, Kayra Nejan Demirci, Yiğit Gözübüyük, Yağız Gözübüyük ve Kayra Yağlı’dan olan karate takımı 76 ülkeden 3032 sporcunun kayıt yaptığı bu büyük organizede mücadele edecek.

Karate İl Temsilcisi ve Antrenörü Samet Türe bu büyük organizede ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve bugün İsqanya’ya gideceklerini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.