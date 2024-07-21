İsrail'in Gazze'ye yönelik hem havadan hem de karadan saldırıları devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, binlerce masum Gazzeli hayatını kaybetti.

Gazze'nin ardından Lübnan'la da gerilim yaşayan İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor..

Yemen'e de saldırdı

İsrail savaş uçakları, bu kez Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırdı..

Ölü ve yaralılar var

Vurulan yerlerden dumanlar yükselirken, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı: İsrail'i tekrar hedef alırlarsa sonuç aynı olacaktır

Saldırı sonrası İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan açıklama geldi.

Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savundu.

Gallant, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Limanda yanana ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor"

İsrail'in 2 bin kilometre uzağındaki Hudeyde'deki limana düzenlenen saldırıyı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Hezi Halevi'nin yakından izlediğini belirten Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve bunun önemi açık." dedi.

İsrail Ordusu'ndan 'misilleme' açıklaması

İsrail Ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde kentindeki limanda Husilere ait "askeri hedefleri" vurduğu, İsrail'e karşı Husilerin düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı duyurulmuştu.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

Husuiler'den yanıt gecikmedi

Yemen'deki Husiler, İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Hudeyde kentine yönelik acımasız bir saldırı başlattığı, kentteki elektrik santralini, Hudeyde Limanı'nı ve yakıt depoları gibi sivil tesisleri hedef aldığını" belirtti.

"Saldırıya karşılık verecek, İsrail'deki kritik öneme sahip hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz"

Açıklamada, "Bu bariz saldırıya karşılık verecek, İsrail'deki kritik öneme sahip hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz. Önceki açıklamamızdaki gibi Tel Aviv'in güvenli olmadığını vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durdurulana, abluka kaldırılana ve Filistin halkına karşı işlenen tüm suçlara son verilene kadar "düşmanla uzun bir savaşa hazırlanıldığı" kaydedildi.