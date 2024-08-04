Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da hedef alındığı bir saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken bu sabah da Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi'nin aracına saldırı düzenlendi. İsrail tarafından düzenlenen İHA saldırısında Balidi hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da hedef alındığı bir saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken bu sabah da Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi'nin aracına saldırı düzenlendi. İsrail tarafından düzenlenen İHA saldırısında Balidi hayatını kaybetti.

HAMAS TARAFINDAN DOĞRULANDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarim'e hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi'de de var. Balidi'nin hayatını kaybettiği Hamas tarafından doğrulanırken diğer ölen 4 kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

BÖLGEDE YAS İLAN EDİLDİ

Tulkarim'deki gruplar, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti. İsrail ordusu ise, araçta "teröristlerin" olduğunu iddia etti.