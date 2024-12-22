Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İstanbul havalimanında yasa dışı hayvan kaçakçılığı operasyonuna imza attı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ekipler canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı. Yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi. Bebek goril, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

GORILLA GORILLA NASIL BİR HAYVAN?

Batı gorili diye de bilinen gorilla gorilla; primatlar takımının büyük insansı maymunlar familyasında sınıflandırılan goril cinsinin doğu gorili ile birlikte var olan iki türünden biridir. Doğu gorillerinden daha hafif ve küçük, yaşam alanı olarak ise daha geniş bir alana yayılmıştır. Batı gorili kendi içerisinde batı ova gorili ve cross river gorili olmak üzere iki alt türe ayrılır.

Batı gorilleri, Afrika'nın ortalarındaki Gine Körfezi'nin yakınlarında yaşarlar. Cross River gorilleri ise yalnızca Nijerya ve Kamerun sınırında, Batı ova gorillerinin yaşam alanının yaklaşık 300 kilometre kuzeybatısında yer alırlar.

Yaklaşık 150 bin ila 200 bin birey ile goril türleri arasında açık ara en kalabalık olanıdır. Bu sayının çoğunluğunu batı ova gorilleri oluşturur.