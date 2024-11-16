İstanbul Valisi Davut Gül, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği fidan dikim programına katıldı.

Çorumluların bir araya geldiği etkinlikte vakfı üyeleri ve üniversite öğrencileri ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Programa AK Parti 26. Dönem Milletvekili Av. Feyzullah Kıyıklık, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı E. Vali İrfan Balkanlıoğlu, Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Lütfi Akca ve çok sayıda Çorumlu katıldı.