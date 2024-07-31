İstanbul Güngören'de duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verilecek. Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyuklarını belirterek, "Çatır çatır sesler geldi. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık" diye konuştu.

İstanbul’da olası deprem ve kentsel dönüşüm tartışmaları devam ederken, her gün yeni bir bina çökme ya da riskli durumda olduğu için boşaltıldığına dair haberleri geliyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre; megakentte deprem olmasa bile olduğu yerde yıkılma riskine sahip 1.556 adet bina yer alıyor.

İstanbul'da son zamanlarda sık sık duyulan bina ve balkon çökmeleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

EKİPLER EŞLİĞİNDE BİNA BOŞALTILDI

Son olarak korku dolu anlar Güngören'de yaşandı. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.

Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.

"SABAH GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyuklarını belirterek, "07.00 gibi olmaya başladı. Çatır çatır sesler geldi. Biz önce çocuklardan geldiğini sandık. Sonradan moloz sesi olduğunu anladık.

Tedirginliğimiz vardı. Çocukları alıp çıktık. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Sarsılma olmadı. Binadan yıkılma sesi geldi. Sadece çocuklarımızı düşündük. 8 daire ve 1 iş yeri var" diye konuştu.

Leyla Sırdaş da "Sabah gürültüyle uyandık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu.

Canımızı zor kurtardık. Sıva çatlağı olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanda bulunan inşaattan olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.