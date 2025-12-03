İstanbulspor’da sezon başından buyana görev yapan Mustafa Alper Avcı ile yollar ayrıldı yerine geçtiğimiz sezon Çorum FK’da görev yapan Tuncay Şanlı ve ekibinde görev yapan genç teknik adam Barış Kanbak getirildi.

Sarı Siyahlı takımda Mustafa Alper Avcı yönetiminde ligin 6. haftasında evinde 3-1 yendiği Çorum FK maçının ardından 4 mağlubiyet dört beraberlik alırken galibiyet hasreti sekiz maçtır devam ediyordu. Son olarak Erzurumspor deplasmanından farklı mağlubiyet ile ayrılan İstanbulspor yönetimi Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdılar. Sarı siyahlı kulüp Avcı ve ekibine görev sürecinde verdikleri hizmetten dolayı teşekkür edildi.

İstanbulspor kulübü bu ayrılğın ardından takımı Barış Kambak’a teslim etti. 2018 yılında Kasımpaşa kulübünde U 21 takımı antrenörü olarak göreve başlayan Kambak mavi beyazlyı kulüpte maç ve performans analist, profesyonel takım antrenörü olarak görev yaptıktan sonra geçen sezon Çorum FK’da sakiz maç görev yaptı bu sezon başında da Eyüpspor’da antrenör olarak görev alan Kanbak ilk kez profesyonel takım teknik direktörü olarak görev yapacak.