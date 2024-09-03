Ahlatcı Çorum FK geçen hafta olduğu gibi bu haftada istatiklerde hep ilk iki içinde ancak puan sıralamasında ise son üç sırada bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takımın geçen haftaki farklı alanlardaki istatiklerde olduğu gibi bu haftada üç farklı rakamsal verilerde ilk iki içinde yer alması dikkat çekiyor.

Kırmızı Siyahlı takımın hafta sonu maçları ile birlikte yapılan üç farklı istatikte birinde ilk sırada yer alırken diğer ikisinde ise ikinci sırada bulunuyor.

Çorum FK rakip kalede yarıtılan büyük şans gol pozisyonlarında 18 pozisyon ile Manisa FK ile ilk sırada yer alırken kırmızı siyahlı takımın attığı gol sayısı ise sadece üç olması dikkak çekici. Bu kategoride Keçiörengücü şans ile devam aderken Pendikspor 12 pozisyon ile dördüncü Amedspor, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ise 10’ar pozisyon ile beşinci ve yedinci sırada bulunuyorlar.

Maç başı toplam şutta ise ilk sırada 15.7 ile MKE Ankaragücü takımı ilk sırada yer alırken Çorum FK 14.2 ile ikinci sırada İstanbulspor 13.3 ile üçüncü sırada Keçiörengücü ise 13 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Çorum FK topla oynamada da ikinci sırada bulunuyor. Bu kategoride de MKE Ankaragücü takımı 65.7 ile ilk sırada yer alırken Çorum FK ise 57.8 ile ikinci sırada bulunurken Keçiörengücü takımı % 56 ile üçüncü sırada Esenler Erokspor ise 55.7 ile dörüncü sırada yer aldı.