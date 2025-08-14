Siyasi kulisler partiler arası transferlerle çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Yeni katılımlar olacak" çıkışı sonrası gözler AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programına çevrildi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinde istifa ederek AK Parti'ye katılacağı siyaset arenasında geniş yer bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 6 İSİM AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği CHP tarafından da doğrulanırken, bugün 9 belediyenin AK Parti'ye katılacağı belirtildi. Buna göre, AK Parti'ye katılacak 9 belediyeden 6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den bir ise bağımsız.

İŞTE O 9 BELEDİYE BAŞKANI

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yarın AK Parti'ye katılacak belediyeleri açıkladı.

Saymaz'ın yaptığı paylaşımdaki dokuz belediye şu şekilde:

Aydın Büyükşehir Belediyesi,

Aydın'ın Söke, Yenipazar, Sultanhisar belediyeleri

Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi

Yalova'nın Altınova Belediyesi

Isparta'nın Yalvaç Belediyesi

Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi

Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi