İYİ Parti Genel Merkez yetkilileri, partinin adaylarını tanıtmak amacıyla Çorum’a geliyor.

İYİ Parti Çorum Teşkilatı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

İYİ Parti’nin Çorum Belediye Başkan Adayı “Ahmet Ertekin” olarak belirlendi.

Ülkücü camianın sevilen isimlerinden Ahmet Ertekin, seçim çalışmalarına başladı.

ADAYLAR KAMUOYUNA TANITILACAK

İYİ Parti Çorum Teşkilatı, seçimler öncesi merkez ve ilçelerden belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacak.

Aday tanıtım toplantısı, 3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapılacak.

Aday tanıtım toplantısına; İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Yozgat Milletvekili, Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da katılacak.

İY Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, aday tanıtım toplantısına tüm Çorum halkını ve partilileri davet etti.