Ahlatcı Çorum FK dört günlük iznin ardından ligin 13. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde son üç maçını kazanarak milli araya moralli giden kırmızı siyahlı takım iznin ardından dün akşam saat 16’da tesislerde toplandı.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı. Çalışmaya sakatlıkları devam eden Loick Landre, Kasango, Ahmet Sait ve Burak Süleyman ile hasta olan Durel çalışmaya katılmadı.

Sakatlıkları devam eden Thomas ve kaptan Ferhat çalışmaya katılmadılar. Sakatlıktan çıkan Mehdi ise takımdan ayrı olarak bireysel koşu yaptı.

Haftanın ilk antrenmanı öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla yaptığı kısa toplantıda üç haftalık galibiyet serisinin takıma büyük moral olduğunu ancak bunu devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek tüm futbolculardan aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kırmızı Siyahlı takım daha sonra haftanın ilk çalışmasında bireysel koşular ve yenileme yaparak günü tamamladı.

Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın milli arada takıma biraz yükleme yapacağı ve ilk yarının kalan haftalarında takımı fiziksel olarak daha iyi noktaya getirmeyi planlıyor.