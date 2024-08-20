İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını ile mücadele eden Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını başarıyla söndürdü.

İki gün önce başlayan yangına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla Çorum Valiliği koordinasyonunda Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) arama ve kurtarma aracı ile 3 kişilik arama ve kurtarma ekibi, Çorum Belediyesince su tankeri, arazöz, ranger ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye personeli, İskilip Belediyesince itfaiye aracı ve 2 itfaiye personeli İzmir'de görevlendirildi.

Ekipler Karşıyaka Örnekköy'deki yangına müdahale ederek söndürdü.