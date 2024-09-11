Jandarma personeli eğitim-öğretim yılının ilk günü öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez İlçe sorumluluk bölgesinde bulunan Çalıca İlkokulunu ziyaret ederek, 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldular.
Öğrenciler asayiş köpeği ‘Burç’ ile yapılan gösteriyi ilgiyle izlediler. Ziyarette öğrencilere jandarma hakkında bilgilerde verildi.
Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve Türk Bayrağı hediye eden ekipler, yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar dilediler.
Editör: Çorum Hakimiyet