İl Jandarma Komutanlığı 2023-2024 eğitim-öğretim ikinci yarıyılının başlaması nedeniyle kontrollerini artırdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklar ile gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin attırılması amacıyla 29 umuma açık işyeri, 26 metruk bina, 3.183 şahıs, 1.241 araç ve 93 okul servis aracını kontrol etti.

Kontroller sonucunda 5 aranan şahıs yakalanırken, 42 araç ve sürücüsüne ise trafik idari para cezası düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin alınmasına devam edileceği belirtildi. (Haber Merkezi)