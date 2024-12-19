İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusuna Türkiye kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun bulunduğu belirtilerek, “Lastiği, üzerinde M+S işareti veya kar tanesi (snowlake) bulunan 7 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyleri özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçmektedir. Kış lastikleri çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1.6 mm’den az olmamalıdır” denildi.

Açıklamada, soğuk hava şartlarında, karlı/buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımında kaynaklı trafik kazalarında ölüm ile ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-2 Aralık 2024 tarihlerinde 09.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında, 14 Aralık 2024 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında il genelinde kış lastiği denetimi yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 2 bin 683 yük ve yolcu taşıyan araç kontrol edilirken, kış lastiği uygulamasına uymayan araç şoförler uyarılarak, Trafik İdari Para Cezası uygulandı.