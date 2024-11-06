Çorum İl Jandarma Komutanlığının öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Seydim İlk ve Orta Öğretim Okulu ile Büyükhırka İlköğretim okullarını ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde öğrencilere Siber Şube Müdürlüğü görevlileri, “Siber Suçlarla Mücadele”, Aile Çocuk Kadın Kısım Amirliği görevlileri, “Suçtan Korunma Yöntemleri ve İnternet Kullanımı” ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ise “Temel Çevre Bilinci Hayvanların Korunması ve Hayvan Sevgisi” konularında bilgiler verdiler. Ayrıca Köpek Timlerinin gösterileri de ilgiyle izlendi.

Etkinliğinin sonunda öğrencilere “Tim Jandarma” adlı çizgi film izletilerek “Jandarma Çocuk Dergisi” hediye etti.