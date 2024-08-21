Çankırı’da düzenlenen Uluslararası Judo turnuvasında Çorumlu sporcular üç gümüş dört bronz birde takım üçüncülük kupasının sahibi oldular.

16-18 Ağustos tarihlerinde Çankırı’da düzenlenen Uluslararası 5. Ahmet İnceçubuk Judo turnuvasında Türkiyeden 21 il ve iki ülkeden toplam 680 sporcu mücadele etti.

Turnuvada Çorum Gençlikspor takımından 48 kiloda Melih Erdem Yılmaç ve 50 kiloda İlker Kutay Kaya final maçlarını kaybederek ikinci oldular ve gümüş madalyanın sahibi oldular. +48 kiloda ise Ferdane Sönmez üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Miniklerde ise +60 kiloda Efe Arar bronz madalya kazanan diğer sporcu oldu.

Çorum Gençlikspor takım halinde süper minikler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Aynı turnuvada mücadele eden Çorum Belediyespor kulübü ise bir gümüş üç bronz madalya kazandı. +50 kiloda Ayaz Bulut Elvan Uşen finalde yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

22 kiloda Şeyma Nur Genç ve 30 kiloda Ünal Kabak ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan isimler oldular.