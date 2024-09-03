Samsun’da düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvasında Çorum Belediyespor sporcuları iki gümüş iki bronz madalya kazandı.

Samsun Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Karadeniz Judo Turnuvasında Karadeniz bölgesi illerinden 768 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya Karadeniz Bölgesi 17 ilin yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan’dan gelen sporcular mücadele ettiler.

Samsun Atatürk Spor Salonu’nda yapılan turnuvada Çorum Belediyespor kulübü sporcuları mücadele ettiler.

Yapılan müsabakalar sonunda bayanlar +70 kiloda Şuğra Şükriye Özdemir ve erkekler 50 kiloda Umut Kabak finalde kaybederek gümüş madalya kazandılar. Bayanlar 44 kiloda Aysunaz Çağıl ve 70 kiloda Ayşenur Kabakçı ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yaptığı açıklamada, Samsun’un bu önemli organizasyona 4 yıl daha ev sahipliği yapacağını belirterek, turnuvanın bölge için önemine vurgu yaptı.

Çorum Belediyespor antrenörleri sporcularının elde ettikleri bu başarının gelecek adına son derece önemli olduğunu belirterek çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.