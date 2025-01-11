Okul Sporları Yıldızlar Judo İl birinciliği yapıldı. 12 erkek 7 bayan 19 sporcunun katılımı ile yapılan beş maç ile sona eren il birinciliğinde Çorum’u yarı final grubunda mücadele edecek sporcular belirlendi.

Mahmut Atalay Judo Salonu’nda yapılan il birinciliğinde erkeklerde 12 okuldan bayanlarda ise 6 okuldan sporcular mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

ERKEKLER: 38 kilo: Hasan Hüseyin Akpınar (Dumlupınar Ortaokulu), 42 kiloB Muhammet Safa Özkabakcı (Kocatepe Ortaokulu). 46 kilo: Emir Ali Yıldırım (Merkez YBO). 50 kilo: Umut Kabak (Dr. Sadık Ahmet). 55 kilo: 1. Abdullah Yurttaş (Suheybi Rumi), 2. Ömer Tuna Boyraz (Yıldırım Beyazıt). 60 kilo: 1. Efe Özkaraoğlu (Cumhuriyet), 2. Muhammet Arif Bilet (Alaca Sakarya Ortaokulu). 66 kilo: Metehan Tuygun (Mehmet Akif Ersoy). 73 kilo: 1. İlhan Yılmaz (Alaca İmam Hatip Ortaokulu), 2. Haktan Semih Aydoğdu (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu)., +73 kilo Miraç Yıldırım (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu).

BAYANLAR: 36 Kilo: 1. Büşra Mandacı (Mimar Sinan Ortaokulu). 2. Aysima Karataş (Şehit osman Aslan Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu), 3. Cerensu Bozkurt (Dumlupınar Ortaokulu). 40 kilo: Nuriye Elif Şirin (Suheybi Rumi İmam Hatip), 44 kilo: Elasu Dilekci (Gazipaşa Ortaokulu), 48 kilo: Aysu Naz Çağıl (23 Nisan Ortaokulu), 52 kilo: Elanur Kayacı (23 Nisan Ortaokulu).

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular 8-9 Şubat tarihlerinde Giresun’da yapılacak olan yarı final müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.