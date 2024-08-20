Sungurlulu genç yetenek Kaan Şahin Ankaragücü U 19 takımına transfer oldu. Sungurlu'nun köklü ailelerinden Hamza Şahin'in oğlu olan Kaan Şahin, 2016 yılında küçük yaşlarda Artvin'de başladığı futbol hayatına, sırasıyla Samsun ve Çorum'da devam etti.Ortasaha 10 numara olarak başladığı kariyerine çoğu mevkide deneyim edinerek, çok yönlü bir oyuncu olmayı başardı.

Sol ayaklı olmasının yanında, sağ ayağınıda kullanabilmekte. Kariyerindeki en belirgin yükselişi Çorum FK'ya zaman zaman aday gösterilerek yaşadı.Anlık kariyerime MKE Ankaragücü takımında devam ediyorum diyen Kaan Şahin, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim çok daha fazla çalışıp, Ankaragücü A takımına en kısa zamanda yükselebilmek ve Ankaragücü camiasına yararlı ve faydalı olabilmek.Ülkemizi en iyi temsil edebilmek için Milli Takıma seçilmek" dedi.

Şahin, transfer sürecinde kendisine her türlü desteği veren MKE Ankaragücü Güreş Takımı Teknik Direktörü hemşehrimiz Fevzi Çakmak'a teşekkür etti.