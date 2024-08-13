Kayseri'de yaşayan 7 yaşında bir çocuk yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Her satırının kan dondurduğu olayda çocuğun kangren olan cinsel organı kesilerek hayatı karartıldı. Hakkında suç duyurusunda bulunulan sağlık memurunun daha önce de yasadışı yaptığı sünnetlerden şikayet edildiği öğrenildi. Dehşet veren olayları anlatan çocuğun babası sağlık memurunun oğlunu tehdit ettiğini söyledi.

Kayseri'de yaşayan Y.B., yaşadığı bölgede bulunan sağlık kabinine oğlunu sünnet ettirmek için götürdü. Sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılınca Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabininde gerçekleştirildi.

İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

'BANDAJI BAĞIRTA BAĞIRTA SÖKMÜŞ'

Sabah'ta yer alan habere göre, Olayı anlatan baba Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm." dedi.

ÇOCUĞU TEHDİT ETMİŞ

"Yine bir şeyi olmadığını naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim" diye korkutmuş. Ben de 'çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi devam ediyor."

“OĞLUMUN GELECEĞİNİ KARARTTI”

Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı. Baba Y. B., "Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Bilmiyordum. H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. şikayet edeceğim" dedi.

İLK SÜNNETİ DEĞİLMİŞ

Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada, Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı aktarıldı.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise olayla ilgisi olan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.