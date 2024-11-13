İzmir Devlet Tiyatrosunun ‘Kaçaklar’ isimli oyunu Çorum’da sahnelenecek.

Pierre Palmade ile Christophe Duthuron yazdığı ve Ebru Kara’nın çevirip yönettiği iki perdelik oyun 15 Kasım Cuma günü saat 20.00’da 16 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

Hülya Savaş ve Hande Gürler Kılıç’ın rol aldığı, 12 yaş ile üstü için uygun olan oyunun konusu ise şöyle:

“Kaçmak isteyen iki kadının hikâyesi. Yetmişli yaşlarında bir genç kız olan Claude ile kırklı yaşlarındaki ihtiyar Margot’nun kaçış planları hiç beklemedikleri bir şekilde çakışır. İki kadın oyuncu için harika bir ritimde yazılmış, içinde hüznü ama daha çok komediyi barındıran sıra dışı bir hikâye.”

Oyunun biletleri tam 70 TL, öğrenci ise 45 TL’den satışa sunuldu.