AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik şölenine katıldı.

KADER’in geleneksel hale getirdiği piknik şölenine katılan Milletvekili Ahlatcı, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Düzenlenen piknik şöleninde konuşan Milletvekili Ahlatcı, “Böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen Dernek Başkanımız Bekir Şahin’i ve kıymetli ailelerimizi tebrik ediyorum. Farkındalığın böylesi güzel etkinliklerle daha da artırılmasını diliyorum” dedi.

Piknikte çocukların yanı sıra aileler ile de vakit geçiren Ahlatcı, talepleri dinleyerek çözümü noktasında notlar aldı.

Ahlatcı, çocuklara Türk Milli Takımı forması armağan etmeyi de ihmal etmezken ayrıca, çocuklar ve aileleri ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.