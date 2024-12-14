Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Hitit Üniversitesi tarafından Obruk Barajı kenarında yapımı tamamlanan ancak uzun süredir atıl vaziyette duran Oğuz Adası’nın kaderine terk edildiğini söyledi.

Oğuzlar Altın Koz Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında kaderine terk edilen adayı 3 güvenlik görevlisinin beklediğini aktaran Başkan Cebeci, “Tesisler atıl vaziyette bekliyor. Burası madem açılmayacaksa kapıda 3 tane güvenlik görevlisi neden bekliyor onu da bilmiyoruz. Bu tesis açılmayacaksa güvenlikçilere de yazık. Bir kere masraf yapılsın büyük parmaklıklarla tel örgüye alınsın, kapıya da kilit vurulsun en azından muhafaza altına alınmış olur. Burada yine bir teknemiz var rektörlüğe ait. 5 yıldır tekne battı mı çıktı mı ne olduğuna dair ne arayan var ne soran. Biz de sadece uzaktan bakıyoruz” dedi