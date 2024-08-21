Çorum’da "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan" Projesi kapsamında Bal Şenliği düzenlendi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Valilik himayelerinde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Bal Üreticileri Birliği tarafından Kadeş Barış Meydanında düzenlenen 4.Hattuşa Bal Şenliğine, protokol üyeleri ile birlikte katıldı.

Arıların insan hayatı için önemli faydalar sağladığını belirten Vali Dağlı, arı üreticilerinin yanlarında olduklarını, onlara imkanlar sunmak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Valilik Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce yürütülen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan" Projesi kapsamında arıcılık eğitimi gören gençlere başarılar dileyen Vali Dağlı, şenlikte bulunan stantlarda ürettikleri ürünleri sergileyen bal üreticilerine de hayırlı bol kazançlar temennisinde bulundu.

Etkinliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, tarımsal birlik ve STK yöneticileri, bazı siyasiler, bürokratlar ile arıcılar katıldı.