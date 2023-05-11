FATİH AKBAŞ

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte halka tanıtıldı.

Belediye bandosu ve meşaleler eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’na gelen otomobile vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin çok daha büyük başarılara imza atacağını ifade etti.

Aşgın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yerli ve milli aracı bu millet yapamaz dediler; Allah’ın izniyle yaptık. Yerli İHA’mızı, SİHA’mızı, uçağımızı yaptık. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Ülkemizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu milleti hayalleri ile buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sırtını PKK’ya, FETÖ’ye dayayanlara inat, Atatürk Havalimanı’nı Amerika’ya peşkeş çekmeye çalışanlara inat Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs sadece Çorumluların değil, sadece Türkiye’nin değil tüm mazlumların bayramı olacak. 14 Mayıs’ı AK Parti’nin zaferiyle bayram olarak kutlayacağız. Bayramımız şimdiden mübarek olsun.”

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül ise, gençlerden büyük hayaller kurmalarını isteyerek, “Gelecekte uzaya gidenler sizler olacaksınız. Daha iyi otomobilleri uçakları yapanlar sizler olacaksınız. 14 Mayıs’ta sandıkları patlatmaya ve zafer kazanmaya hazır mısınız. 16 Mayıs’ta da ÇorumFk’mızı şampiyon yaparak iki zaferi birden kutlayacağız” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı da konuşmasında, “Bu otomobili gençler yaptı. Türk çocukları yaptı. Anadolu’da yaşayan Türk milleti yaptı. 14 Mayıs’ta bazıları çok üzülecek, milletimiz çok sevinecek. Sırtını terör örgütlerine, Apo’ya dayayanlar, nerede doğalgaz nerede otomobil diyenler çok üzülecekler” ifadelerini kullandı.

Büyük bir coşkuya neden olan ve TOGG T10X’un görücüye çıktığı tanıtım etkinliğinde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler.