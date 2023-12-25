AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolog Hüseyin Çalışkan, belediye personeli ve çalışma anlayışına ilişkin projelerinin devamını paylaştı.

Belediye’de Kent Sosyolojisi konusunda uzman veya kendini geliştirmiş Sosyolog ile Sosyal Psikoloji ve Endüstriyel Psikolojisi alanında uzman veya kendini geliştirmiş meslek mensupları istihdam edileceğini daha önce Çorumlularla paylaştığını hatırlatan Hüseyin Çalışkan, yeni vaatleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

ÇALIŞAN ve YENİ İŞE GİRENLER İÇİN MESLEK İÇİ EĞİTİMLER

Mevcutta çalışan personelimiz başta olmak üzere, yeni işe alımlarda da, personelimizin bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik, belli periyotlarda meslek içi eğitimler düzenlenecektir.

YÖNETİCİLİK, LİDERLİK ve KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Personelimiz ve yöneticilerimiz için, kişisel gelişim kursları, seminerleri ve eğitimleri düzenleyeceğiz.

MÜDÜRLÜKLERLE PROBLEM TEŞHİS ve TEDAVİ MUTAT TOPLANTILARI

Nasip olursa, gerek Belediye Başkan'ı olarak ben, gerekse de tüm Başkan Yardımcıları tarafından, belli periyotlarda, müdürlükler ve birimler ziyaret edilecek, personellerimizle toplantılar yapılacak, çalışanlarımızın istek ve şikâyetlerini dinleyeceğiz. Karşılıklı diyalogla, eksik ve aksaklıklar ile memnunluklar ve memnuniyetsizlikler tespit edilecek, bu çerçevede olumsuzlukların düzeltilmesine, memnuniyetlerin arttırılmasına yönelik, çözüm yollarının üretilmesine azami gayret göstereceğiz.

SAĞLIK BİRİMİ

Personellerimizin çalışma ortamında iken, rahatsızlanması durumlarında teşhis ve tedavi ile ani müdahale gereken rahatsızlıklarda ise zamanında müdahaleyi sağlayabilmek için, ambulanslı "Sağlık Birimleri" oluşturacağız.

KREŞ

Özellikle kadın çalışanlarımızın huzurunu temin için, belediye yönetim binamız başta olmak üzere, ihtiyaç olan birimlerimizde de "Çocuk Kreşleri" yapacağız.

KARŞILIKLI SAYGI ve SEVGİ DİYALOĞU

Mesleğini ve üzerine aldığı görevini, herkese eşit mesafede, tam ve layıkıyla yapan mesai arkadaşlarımızdan, yaşça benden büyüklerim abim, aynı yaştakiler arkadaşım, benden yaşça küçük olanlarda kardeşimdir.

YENİ BELEDİYE HİZMET BİNAMIZI ETKİNLİKLERE AÇMA

Belediye hizmet binamızın, bahçesi, lobileri ve holleri, başta ilk ve orta öğretim okullarımızın eğitim ve kültürel etkinlikleri olmak üzere, sanatsal etkinliklere, sosyal sorumluluk etkinliklerine, çalışanlarımızın da sosyal ve iş etkinlikleri için kullanımlarına her zaman açık olacaktır.”