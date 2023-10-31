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Kadın A milli takım Cumhuriyet’in 100. yılını Çorum’da kutladı. UEFA Uluslar C Liginde bu akşam Lüksemburg ile Çorum’da yapacağı maç için cumartesi akşamında Çorum’a gelen kadın milli takım pazar akşamı Ahlatcı Çorum FK Tesislerinde yaptığı antrenman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağı ile poz verdi.

Milli takım daha sonra Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yardımcıları Begüm Üresin ve Hilal Başkol gözetiminde yaptığı antrenmanla Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü.