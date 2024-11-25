Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çorum'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilgili kurumlar tarafından icra edilen çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede; önleyici ve koruyucu faaliyetler ile birlikte eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirten Vali Çalgan, bu çalışmalara, belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kurumlar ile iletişim, uyum ve koordineli bir işbirliği içerisinde aksatılmadan devam edileceğini ifade etti.