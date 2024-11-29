Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Sekretaryası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Müdürlük ve ilgili kurumlar tarafından icra edilen çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu faaliyetler ile birlikte eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirten Vali Çalgan, bu çalışmalara belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kurumlar ile iletişim, uyum ve işbirliği içeresinde aksatılmadan devam edileceğini ifade etti.

İl Komisyon Toplantısı ile başlayan program “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede #BizVarız” temasıyla Vali Yardımcısı Yeliz Mercan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle devam etti. Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş turuncu balonların havaya bırakılmasıyla sonlandırıldı.

Yürüyüşün ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve KADEM tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları içerisinde açılan stantlar Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi.

Açılan stantlarda gün boyunca üniversite öğrencilerine tanıtımlar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Hitit Üniversitesi işbirliğinde “Kadının Güçlendirilmesi” konulu panel gerçekleştirildi.

Panelde yapılan sunumlarda kadının toplumsal konumu ve kadının güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddet ve başvuru mekanizmaları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar, elektronik kelepçe ve KADES uygulaması konusunda bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde 26 Kasım 2024 tarihinde Buhara Kültür Merkezi’nde ‘Şiddetle Mücadele Ediyoruz’ konulu panel gerçekleştirildi. Panelde Vaiz Gülay Kunduracı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Temsilcisi Zübeyde Nur Akbaba, Polis Memuru Hatice Palalı ve Uzman Klinik Psikolog Seda Karaca tarafından sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumlarda kadına/aile içi şiddetin önlenmesine dair dini referanslar, ŞÖNİM hizmetleri, KADES uygulaması, sosyal medyanın kadına şiddete etkisi konusunda bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli kadın personeller ile kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bilgilendirmenin ardından saksı yapımı atölyesi gerçekleştirildi. Yapılan saksılar farkındalık sağlanması amacıyla turuncuya boyanarak, İl Müdürlüğünden Sosyal Ekonomik Destek hizmeti alan çocuklara, konukevinden yaralanan kadınlara, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri ile kurum müdürlerine hediye edildi.

Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim vermek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi Projesi kapsamında kursiyerlere, Hayrettin Karaman Yükseköğrenim Kız Yurdunda kalan öğrencilerine ve Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine farkındalık eğitimleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile 29.11.2024 tarihinde kadınlar için “E-ticaret ve Finansal Okuryazarlık” semineri gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)