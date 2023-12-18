Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da ilk kez düzenlenen Kadınlar Futsal Turnuvasında sekiz takım mücadele edecek.

Turnuvada sekiz takım iki grupta mücadele edecek ve 25 Aralık’ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Turnuvanın kura çekimi Gençlik ve Spor İl Müdünlüğü toplantı salonunda yapıldı. Kura Çekimine ASKF Başkanı Ferhat arıcı ile Tertip Kurulu üyeleri ve takım temsilcileri katıldılar.

Çekilen kura sonucunda A grubunda Spor İl Müdürlüğü, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Salim Akaydın Ortaokulu ve Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, B grubunda ise Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Valilik, Çorum Belediyesi ve Mecitözü Devlet Hastanesi takımları yer aldı.

25 Aralık pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak turnuvada tek devreli lig statüsü sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 3 Ocak çarşamba günü çapraz olarak yarı finalde karşılaşacaklar.

Turnuva 5 Ocak cuma günü oynanacak final maçı ile sona erecek. Turnuvada tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacak.