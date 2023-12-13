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Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapılan Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında takım birinciliğini Yalova Termal Belediyespor takımı kazandı. İki gün süren ve 200 sporcunun mücadele ettiği Türkilye Şampiyonası dün yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle: 50 kilo: 1. Zerda Demir (Yalova Termal), 2. Emine Çataloğlu (MKE Ankaragücü), 3. Fatma Kızmaz (MKE Ankaragücü), Zehra Demirhan (MKE Ankaragücü). 53 kilo: 1. Şevval Çayır (Yaloa Termal Belediyesi), 2. Sıla Akyol (İstanbul BBSK), 3. aynur Erge (Çorlu Belediye), Rabia Arı (Yalova Çiftlik Köy). 55 kilo: 1. Tuba Demir (Yalova Termal Belediye), 2. Sinem Köroğlu (MKE Ankaragücü), 3. Büşra Cengiz (Çorlu Belediyesi), Esra Pul (MKE Ankaragücü). 57 kilo: 1. Elvan Kamaloğlu (İstanbul BBSK), 2. Emire Çakmak (Yalova Termal), 3. Suna Durmaz (Aydın KYC), Özge Fındıkcı (MKE Ankaragücü).

59 kilo: 1. Eda Tekin (İstanbul BBSKİ), 2. Sevim Akbaş (Yalova Termal), 3. Cansu Aksoy (İstanbul BBSK), Nazar Kaya (MKE Ankaragücü). 62 kilo: 1.Ebru Dağbaşı (İstanbul BJK), 2. Selvi İlyasoğlu (MGL), 3. Dilan Tan (Yalova Termal), Büşra Efe (İstanbul BBSK). 65 kilo: 1. Kadriye Aksoy (İstanbul BBSK), 2. Duygu Gen (Balıkesir BBSK), 3. Nazmiye Budak (MKE Ankaragücü), Ayşegül Sever (İstanbul BBSK). 68 kilo: 1. Nesrin Baş (İstanbul BJK), 2. Ayşe Erkan (Erzurum), 3. Sener Nur Bulut (Trabzon BBSK), Elif Şavval Kurt (Trabzon BBSK)

72 kilo: 1. Bükrenaz Sert (İstanbul BBSK), 2. Hatice Nur Sarı (Adana KIS), 3. Cemile Kılıçarslan (Yalova Termal), Edanur Kanca (Yalova Termal). 76 kilo: 1. Nazar Batır (MKE Ankaragücü), 2. Melisa Sarıtac (Yalova Termal Belediye), 3. Mehtap Gültekin (Trabzon Belediye), Elmira Yasin (Erzurum).

Güreşler sonunda takım sıralamasında Yalova Termal Belediyespor 165 puanla şampiyonluğu kazanırken MKE Ankargücü takımı 150 puanla ikinci İstanbul Büyükşehir Belediyespor 121 puanla üçüncü Beşiktaş kulübü ise 90 puan ile dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere madalya takım sıralamasında ise kulüplere kupaları verildi.