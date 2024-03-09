AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Ahlatcı, açıklamasında AK Parti’nin kurulduğu yıldan bu yana kadını ve gençliği merkeze alan yönetim anlayışını benimsediğini ve bu anlayıştaki kararlı duruşun kadınları cesaretlendirdiğini belirtti.

Kadın ve anne olmanın aynı gönül diliyle konuşma anlamına geldiğine dikkat çeken Ahlatcı, "Kadının ve ananın gönül dili birdir. Kadınlar terörün değil barışın ve huzurun merkezinde olmalıdırlar. Çünkü kadınlar ve analar kalkınmanın, barış ve huzurun anahtarıdır. Anneliğin ideolojisi yoktur, olmamalıdır. Israrla analar ağlamasın diyoruz” ifadelerini kullandı.