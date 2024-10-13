Çorum'da kadınlar CHP Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde organize edilen yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması ile kadına şiddeti ve cinayeti protesto ettiler.

Yürüyüş Özdoğanlar Kavşağı'nda başlayarak sloganlar ve meşaleler eşliğinde Kadeş Barış Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.

Eylemde CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve Çorum Kadın Platformu adına Eğitim-Sen Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir tarafından basın açıklaması yapıldı.

‘SOKAKLARDA KORKU DEĞİL, HUZUR İSTİYORUZ’

Ülkemizin farklı birçok şehrinde ve son İstanbul’da meydana gelen korkunç cinayetlerin yüreklerde derin bir acı ve öfke bıraktığını belirten Özlem Güngör, “İki kadının vahşice katledilmesi, toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak hepimizin görevidir. Artık sokaklarımızda korku değil huzur, şiddet değil güvenlik istiyoruz. Kadınların, çocukların ve tüm bireylerin özgürce, endişe duymadan yaşayabilecekleri bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek zorundayız” dedi.

‘ETKİN ADIMLAR ATILMALI’

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda daha etkin adımların atılması gerektiğinin altını çizen Özlem Güngör, “Bu durum sadece bireysel vakalar olarak ele alınamaz; toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Kadın ve çocuklarımız katlediliyor, canice, soğukkanlılıkla cinayetler işleniyor. Bu cinayetleri işleyenler ne yazık ki serbest bırakılıyorlar. Bir cezasızlık kültürü mevcut. AKP iktidarı döneminde, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artış hükümetin gerekli önlemleri almada yetersiz kalması ve caydırıcı politikaların uygulanmamasıyla daha da derinleşmiştir. Devletin ve toplumun tüm kesimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda daha etkin adımlar atması gerekmektedir. 6284’ün etkin uygulanması, caydırıcı cezaların arttırılması ve kadınların hak ettikleri güvenli ortama kavuşması için hep birlikte kararlı bir duruş sergiliyoruz” diye konuştu.