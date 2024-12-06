Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemin günümüzde daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığını belirterek, kadınlar olmadan gelişmenin ve demokrasinin de olmayacağını söyledi.

5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın Verilmesinin 90. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Solmaz, bu anlamlı günü Atatürk’ün kadınlara olan inancı ve ileri görüşlülüğüyle kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Solmaz, “Türk kadınlarının toplumsal hayatta aktif rol alması, modernleşmenin vazgeçilmez bir unsurudur. Kadınlarımızın bugün elde ettikleri başarılar, Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün bir sonucudur” dedi.

5 Aralık 1934’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını elde ederek bir devrime imza attığını hatırlatan Solmaz, bu önemli günün yalnızca Türkiye için değil, dünya kadın hakları mücadelesi açısından da ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Kadınsız bir devrimin sürdürülebilir olamayacağını öngören Atatürk’ün, kadın haklarını Cumhuriyet devrimlerinin merkezine yerleştirdiğini ifade eden Dinçer Solmaz, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Kıyafet Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi köklü reformların, kadınların sosyal ve hukuki haklarını garanti altına aldığını kaydetti.

Türk kadınlarının birçok gelişmiş Avrupa ülkesinden önce bu hakkı elde ettiğine dikkat çeken Solmaz, Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952 ve İsviçre’de 1971 gibi tarihlere vurgu yaparak, “Türk kadınları, 1934’te seçme ve seçilme hakkına kavuşarak dünyaya ilham veren bir örnek teşkil etti” ifadesini kullandı.

Bugün, kadınların eğitimden siyasete, ekonomiden toplumsal hayata her alanda büyük başarılara imza attığını belirten Solmaz, “Atatürk’ün mirasından aldığımız güçle, kadınlarımız geleceği inşa etmeye devam edecek. 5 Aralık, Türk kadınlarının tarih yazdığı bir gündür ve bu gururu sonsuza kadar taşıyacağız” diye konuştu.

Sevginin ve şefkatin simgesi olan, aynı zamanda tarih boyunca milletimizin var olma mücadelesinde hiç çekinmeden canını ortaya koyan kadınlarımızın, günümüzde de önemli başarı hikâyelerine imza attığına vurgu yapan Solmaz, kadın haklarının insan olmanın bir gereği olduğunu kaydetti.

Kadınların, eşit, adil, demokratik, laik bir Türkiye’yi parlamenter demokrasi ile taçlandıracağını sözlerine ekleyen Solmaz, Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen adımların, Türk kadınının toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşamda eşit haklara sahip olmasının önünü açtığını vurguladı.

Kadın-erkek eşitliğinin toplumsal kalkınmanın temel unsuru olduğunu belirten Solmaz, kadınların siyasette, iş dünyasında ve sosyal hayatta daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Solmaz, bu önemli günü Türk kadınlarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygıyla andıklarını açıkladı.