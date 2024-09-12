Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2.Kamu Spor Oyunları projesi kapsamında düzenlenen Kamular arası Kadınlar Voleybol Turnuvası’nda heyecan sona erdi.

4 takımdan 48 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. İlk maçlarını kazanan Mecitözü Kamu takımı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı final maçında kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mecitözü Kamu takımı 25-17, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

Mecitözü Kamu takımı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynanan final maçı öncesi aynı salonda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü takımı üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi zor da olsa 3-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi olmayı başardı.

Final maçının ardından ödül töreni düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, antrenörler, öğretmenler ve turnuvada mücadele eden sporcular katıldı.

Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.