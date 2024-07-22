Hitit Dizel Pompa sahibi İş insanı Celal Bozdağ’ın oğlu Av. Kadir Bozdağ, Pratisyen Dr. Büşra Çelik ile dünya evine girdi.
Kadriye-Celal Bozdağ çiftinin oğlu Kadir Bozdağ, Şerife-Ekrem Şanver Çelik çiftinin kızı Büşra Çelik ile hayatını birleştirdi.
Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün töreninde genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikâh şahitliklerini ise önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay yaptı.
Hakimiyet, Kadir-Büşra çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.
Kaynak: Alparslan Güngör