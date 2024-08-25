Kadın Muhasebeciler Derneği (KADMUDER)’nin eğitim seminerleri devam ediyor.

Seminerlerin bu seferki konusu ‘Muhasebe ve Finansal Raporlamada Yapay Zeka Modellemeleri’ oldu.

Bir kafede gerçekleştirilen seminer dernek başkanı Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Funda Aykaç, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Seminere konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Meryem Yalçınkaya, yapay zekanın muhasebe ve finansal tablolar üzerindeki etkilerini anlattı.

Yapay zekanın muhasebe süreçlerini nasıl dönüştürebileceği ve finansal tabloların daha etkili bir şekilde modellenmesini nasıl sağlayabileceği konularında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Katılımcılar, yapay zekanın veri analizindeki gücünü ve finansal raporlamadaki doğruluğunu artırma potansiyelini tartıştı. Ayrıca, yapay zeka algoritmalarının finansal verileri nasıl işleyip analiz edebileceği ve bu süreçlerin muhasebe standartlarına nasıl entegre edilebileceği konusunda çeşitli önerilerde bulunuldu.

Toplantının sonunda, yapay zekanın muhasebe ve finansal tablolar üzerindeki etkisinin ne denli önemli olduğu vurgulandı ve bu teknolojinin gelecekteki rolü hakkında stratejik planlamaların yapılması gerektiği sonucuna varıldı. (Haber Merkezi)