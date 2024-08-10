Mimar Sinanspor’da başlattığı alt yapı çalışmaları ile kulübü Çorum’un en başarılı alt yapısına sahip kulüpleri arasında ilk sıralara kadar taşıyan Hüseyin Eğer bu başarısını 1. Amatör Küme’de de sürdürerek takımını Bölgesel amatör Lig’e taşımayı başardı.

Bu ligde geçtiğimiz yıllarda futbolcu olarak oynayan ardından Sungurlu Belediyespor’da Teknik Adam olarak görev yapan Hüseyin Eğer bu sezon ise daha farklı bir heyecan içinde. Büyük bölümünü kendi yetiştirdiği bir takımla Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek.

28 kişilik kadronun 14’ünü kendi alt yapısından çıkarmayı başaran Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer hedeflerinin aynı anlayış ile bu ligde önce kulüplerini tabiki artık birde Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Eğer yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘Mimar Sinanspor kulübü olarak uzun yıllardır yaptığımız özverili alt yapı çalışmaları sonucunda ilimizi grup maçlarının ardından Bölgesel Amatör Lig’de temsil etme hakkı kazandı. Alt yaş gruplarında bir çok grup ve yarı final maçlarında Çorum’u temsil ettik ancak artık uzun soluklu bir ligde şehrimizi temsil etme hakkı kazandık. Bunun haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

‘Artık sorumluluğumuz daha büyük’

Tabiki bu gurur ve mutluluk bize büyük birde sorumluluk yüklüyor. Çorum’u temsil edeceğimiz bu ligde kendi kulübümüz kadar ilimizi temsil etmenin yükünü taşıyoruz. Bizleri en fazla mutlu eden şey ise alt yapımızdan yetiştirdiğimiz gençlerimizle yolumuza devam etmemiz. Onların aldıkları bu sorumluluk ve kendilerine olan özgüvenleri bizleri son derece mutlu ediyor.

Her zaman olduğu gibi ilimizi temsil edeceğimiz bu ligde en iyi şartları hazırlamak için yönetim kurulumuzun özverili çalışmaları yanında mahalle muhtarımız, mahalle sakinlerinin ilgi alaka ve destekleri bizleri fazlası ile gururlandırıyor...

‘Mahalle olarak BAL heyecanını yaşıyoruz’

Bugüne kadar yerel liglerde mahalle sakinlerimiz takımlarına sahip çıktılar ve destek verdiler. Ancak ilk kez mücadele edeceğimiz Bölgesel Amatör Lig heyecanı yaşayacak olmanın haklı gururunu yaşıyorlar. Bizlerde onların bu desteği karşılığında mahallemizi ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğimizden emin olabilirler.

‘Lig kadromuzu belirleyeceğiz’

Yeni sezon hazırlıklarına bir haftadır start verdik. Kendi tesislerinde yaptığımız antrenmanla yeni sezona en güzel şekilde hazırlanmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Henüz ligin başlama tarihi belli olmadı. Bu nedenle mevcut kadromuzla lig başlama tarihi belli olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda transfer ettiğimiz yedi denemeye gelen oyuncular ve alt yapıdan katılanla birlikte 28 kişilik kadro ile çalışıyoruz. Ligin başlama tarihi belli olduktan sonra lig kadromuzu belirleyeceğiz.

‘Bir kaç transfer daha düşünüyoruz’

Bizi bu noktada en fazla mutlu eder ise Bölgesel Amatör Lig’in oluşumuna uygun olarak alt yapımızdan yetişen 14 sporcumuzu A takımla BAL’da heyecanımıza ortak olacak.. Önümüzdeki günlerde Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak Bölgesel Amatör Lig statüsü ile birlikte ihtiyaç duyduğumuz bir kaç mevkiye daha transfer yapmayı planlıyoruz’ dedi.