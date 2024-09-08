Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde akşam saatlerinde bir kafede silahlı kavga meydana geldi. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan A., ağabeyi Ahmet A. işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, Hasan A. ve Ahmet A. silahla vurularak yaralandı.

ESKİ ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Hasan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Ahmet A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini bulunduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken iki kişi gözaltına alındı.