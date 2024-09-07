AFAD'dan yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 9.31'deki depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu aktarıldı.

Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.

AFAD: SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükrrem Ünlüer, "Biz intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Ekiplerimizin çalışması sürüyor." dedi.