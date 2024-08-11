Manisa'da sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın kamyona çarptığı feci kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ahmetli ilçesinde Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgedeki vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI VAR

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.