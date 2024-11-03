İstanbul​'un Bakırköy ilçesinde E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımda feci bir kaza​ meydana geldi. Zabıta aracı ve bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis aracına İETT otobüsü çarptı. Bir polis memuruna ve araçlara çarparak ilerleyen İETT otobüsü, refüje çarparak durabildi.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Kazada İETT otobüsünün altında kalan Trafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yolda ve araçlarda uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından polis memuru Ogün Yürümez’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

ŞEHİDİMİZ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLECEK

İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Ogün Yürümez’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Şehit Yürümez'in naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderilecek.