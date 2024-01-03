Sivas'ta 45 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı. Yaşlı çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; acı olay Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde meydana geldi. Kendilerinden haber alamayan yakınları Yakup Balkiraz ve eşi Çınar Balkiraz çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SOBADAN SIZAN GAZ, YAŞLI ÇİFTİN SONU OLDU

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybettikleri belirlenen çift, köylerinde toprağa verildi.

Çiftin yaklaşık 45 yıllık evli oldukları ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.