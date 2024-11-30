Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü, kahve tutkunlarını bir araya getiren özel bir etkinlik düzenliyor.

“Bir Kahve Molası?” konulu program 5 Aralık 2024 Perşembe günü saat 13.00’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte kahvenin kültürel, bilimsel ve beslenme boyutları ele alınacak.

Programa konuşmacı olarak katılacak Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz, “Anadolu’nun Kahve Kültürü”, Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu, “Çekirdekten Fincana Kahvenin Hikayesi”, Dr. Dyt. Şehriban Duyar Özer, “Sağlıklı Beslenmede Kahvenin Yeri”,

Dr. Dyt. Mustafa Fevzi Karagöz, “Hassas Beslenme Yaklaşımıyla Kahve Tüketimi” konularına değinecekler.