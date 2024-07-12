Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Çorum Belediyesi’nin kültür ve turizme yönelik çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Kale, Kent Meydanı, Şehir Müzesi, Arasta ve Velipaşa Hanı’nda incelemelerde bulundu.

Çalışmalardan dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür eden Bakan Ersoy, Kale ve İkiz Konakların restorasyonuyla ilgili de destek müjdesi verdi.

KALE’DE PROJE BEDELİNİN TAMAMINI BAKANLIK KARŞILAYACAK

Geçtiğimiz yıl Çorum Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında Kale bedenlerinin restorasyonu için 29 milyon TL’lik proje bedelinin 10 milyon TL’lik kısmını karşılayacaktı.

Bakan Ersoy, Başkan Aşgın’ın talebini geri çevirmeyerek, Kale restorasyonu proje bedelinin tamamının Bakanlık tarafından karşılanacağını belirtti.

İKİZ KONAKLARA DESTEK SÖZÜ

Bakan Ersoy ayrıca Çorum Belediyesi’nin İkiz Konakların restorasyonu projesine de destek vereceklerini açıkladı.

Ersoy, Çorum Belediyesi tarafından hazırlanacak olan İkiz Konaklar restorasyon projesinin 2025 yılı yatırım programına alacaklarını bildirdi.

‘GİMHAE VE SEUL’DE AÇILACAK SERGİYİ ÖNEMSİYORUZ’

Güney Kore’de açılacak olan sergiye de değinen Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında imzalan protokol kapsamında 7 Ekim 2024 – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Gimhae Ulusal Müzesi’nde ve Seul’de Hitit Özel Sergisi’nin açılacak, Çorum’un tanıtıma önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

BAŞKAN AŞGIN’DAN TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakanlığında önemli katkılarıyla kültür ve turizm alanında yeni yatırımları Çorum’a kazandıracaklarını dile getirdi.

Çorum’u ziyareti kapsamında ören yerlerini de gezen Bakan Ersoy, Çorum’da Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük’te 5 ayrı noktanın Uluslararası Kültür Destinasyonu’na eklenmesi için çalışma yapılması talimatını da verdi.

Kültür destinasyonu kapsamında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek yönde yatırımlar yapılacağı, Çorum’un tanıtımı ve turizminin gelişmesine yönelik önemli çalışmaların hayata geçirileceği ifade edildi.