Boluspor’da kaleci Hasan Hüseyin Akınay maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığında aniden rahatsızlanarak kadrodan çıkarıldı.

Sezon başından buyana kırmızı siyahlı takımın kalesini koruyan kaleci Hasan Hüseyin Boluspor maçı öncesi takımla birlikte ısınmak için sahaya çıktı.

Isınma sırasında ani tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı yaşayan Hasan Hüseyin yapılan kontroller sonunda kadrodan çıkartıldı ve yerine Mahmut Eren Güler iki sezonda ilk kez kırmızı siyahlı takımın kalesini korudu.

Hasan Hüseyin Akınay’ın tedavisinin başladığı ve tecrübeli file bekçisinin hafta sonunda Gençlerbirliği maçına kadar iyileşmesi bekleniyor,